Honda haalt mede-oprichter Kalex om MotoGP-motor te verbeteren

Het MotoGP-seizoen 2023 verliep moeizaam voor Honda, dat afgelopen jaar ook de nodige veranderingen heeft doorgevoerd in de hoop het tij te keren. Zo is er met Shin Sato een technisch directeur die deze functie nog niet zolang bekleedt, maar ook van buitenaf is er expertise aangetrokken. Alex Baumgärtel is namelijk door HRC aangetrokken als technisch adviseur. Hij is mede-oprichter van Kalex, de chassisbouwer die aan bijna de gehele Moto2-grid motorfietsen levert. Baumgärtel blijft ondanks zijn nieuwe functie bij Honda wel verbonden aan het Duitse bedrijf. Bij zijn nieuwe werkgever moet hij er onder meer voor zorgen dat de productie van chassis’ versneld wordt en dat er minder tijd zit tussen productie en testen.

