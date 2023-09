Honda bereid radicale keuzes te maken om Marquez te houden

Het wil totaal niet vlotten met de Honda-motoren in de MotoGP dit jaar. De machines van Japanse makelij kunnen het tempo van Ducati, Aprilia en KTM nauwelijks volgen en met slechts één podiumplaats – winst tijdens de Amerikaanse GP voor Alex Rins – schieten ze ernstig tekort. Mede daardoor gonst het van de geruchten over wat Marc Marquez wil gaan doen in de toekomst, met name een overstap naar het team van Gresini lijkt met de dag aannemelijker te worden. Honda wil echter koste wat kost voorkomen dat de meervoudig wereldkampioen de deur achter zich dicht trekt.

Het meetmoment voor Marquez is de test van maandag op Misano, waar de Spaanse rijder de kans krijgt om een prototype van machine voor volgend jaar te testen. Met name op het vlak van acceleratie en remmen komt de RC213V te kort ten opzichte van de Europese fabrikanten. Marquez zelf hoopt enorm dat de machine inderdaad beter is, want anders is het geduld op en wil hij zijn geluk ergens…