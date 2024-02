Honda begint nieuw tijdperk met frisse MotoGP-livery voor 2024

Slechts vier MotoGP-teams hadden hun livery voor het nieuwe seizoen nog niet gepresenteerd. Maandag trapte KTM de week af door een vrijwel ongewijzigde livery te onthullen, waarna het op dinsdagochtend de beurt was aan het fabrieksteam van Honda. Tijdens een evenement in de Spaanse hoofdstad Madrid – een locatie die ter ere van 30 jaar samenwerking met titelsponsor Repsol werd gekozen – werd een behoorlijk veranderde kleurstelling voor de RC213V onthuld. Ten opzichte van eerdere jaren zijn de logo’s van Red Bull aan de onderkant van de kuip verdwenen door het vertrek van Marc Marquez naar Gresini Ducati.

Er is echter meer veranderd aan de livery van de RC213V. De kleurstelling werd de afgelopen jaren gedomineerd door het oranje en wit van titelsponsor Repsol, maar nota bene in het jubileumjaar van de samenwerking krijgt de Spaanse oliemaatschappij een minder prominente rol. In plaats daarvan heeft Honda ervoor gekozen om de traditionele…