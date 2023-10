Hogere rente voor langere tijd een feit

Sinds eind augustus zijn de meeste beleggingen in waarde gedaald, met uitzondering van olie en de Amerikaanse dollar. Dit komt volgens Fabiana Fedeli, beleggingsstrateeg aandelen bij M&G, omdat de markt zich begint te realiseren dat een ’hogere rente voor langere tijd’ nu een voldongen feit is.

“De druk op risicovolle activa werd aangejaagd door de long-end van de yieldcurve van staatsobligaties uit zowel de ontwikkelde als de opkomende economieën. Nu de reële rente zelfs in de VS in de plus staat, zijn de risicopremies op aandelen gestegen, waardoor de aandelenmarkten onder druk zijn komen te staan. Dit kan nog wel even duren. En alhoewel we denken dat aandelen op de lange termijn nog steeds zullen renderen, zijn we terughoudend over de vooruitzichten op de korte termijn.”, aldus Fedeli.

“Wij vinden de long-end van de yieldcurve van de staatsobligatiemarkten in ontwikkelde landen (inclusief Amerikaanse, Britse en Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 en 30…