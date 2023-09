Hogere rente, afkoeling woningmarkt – CashCow.nl

Met het recente besluit van de ECB om de rente nog eenmaal te verhogen, is de kans groot dat de piek inmiddels is bereikt. Hoewel het de vraag is wat de uiteindelijke effecten van de snelle renteverhogingen op de economie zullen zijn, zien we op de Europese woningmarkt al signalen van een milde afkoeling. De Visie van ING.

Vandaag heeft de ECB besloten om de rente met 0,25% te verhogen. De kans is groot dat dit de laatste verhoging was. De depositorente staat nu op 4,0%, dat is ruim 4 procentpunt hoger dan het laagste punt van anderhalf jaar geleden. Deze snelle stijging van de rente is uitzonderlijk, nooit eerder sinds het bestaan van de Eurozone heeft de ECB de rente in dit tempo verhoogd.

De vraag is wat de snelle renteverhogingen nu uiteindelijk voor onze economie gaan betekenen. Omdat het gemiddeld zo’n 9-18 maanden duurt voordat een renteverhoging effect heeft op de economie, blijft er veel onzekerheid bestaan over hoe zwaar de renteverhogingen onze economie gaan raken. Wel…