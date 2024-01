Hogere productie bij Upstream en goed resultaat met de gashandel voor Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft maandagochtend enkele inzichten gedeeld over de prestaties in het vierde kwartaal, die wijzen op een stabiele productie bij Integrated Gas, maar een flink hoger resultaat bij de handelstak en een hogere productie bij Upstream.

Bij Integrated Gas realiseerde Shell in het vierde kwartaal een productie van 880.000 tot 920.000 vaten per dag, ongeveer gelijk aan het niveau dat werd gemeld over het derde kwartaal, namelijk 900.000 vaten.

De onderliggende operationele kosten van de divisie worden geschat op 1,1 tot 1,3 miljard dollar, net als een kwartaal eerder en het resultaat van handel en optimalisatie zal significant hoger uitkomen dan in het derde kwartaal.

Bij de divisie Upstream lag de productie in het vierde kwartaal vermoedelijk op 1,83 tot 1,93 miljoen vaten per dag. Een kwartaal eerder was dat 1,75 miljoen.

Bij Upstream worden de onderliggende operationele kosten geschat op 2,2 tot 2,6 miljard dollar. Daarbij bevatten de verwachte…