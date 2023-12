Hoger koersdoel voor Coca-Cola Europacific

Het aandeel Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP) steeg met zoveel als 2,3% en eindigde op 56,70 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 2 augustus, toen de stijging 4,2% was. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.

Goldman Sachs heeft gisteren een koopadvies gegeven en het koersdoel verhoogd naar 70 dollar, was 61 dollar.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!