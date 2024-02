hoge inflatie VS steunt dollar

(ABM FN-Dow Jones) De hoger dan verwachte Amerikaanse inflatie in januari zal de dollar naar verwachting sterk houden, omdat het geen goed teken is voor centrale banken die van plan zijn de rente te verlagen. Dat stelde ING woensdag in een rapport.

Seizoensgebonden effecten bieden doorgaans steun aan de dollar in februari en het volgende belangrijke cijfer voor de Federal Reserve, de inflatie in het PCE-rapport, wordt pas op 29 februari verwacht, zo merkte ING op.

“Het lijkt er dus op dat de dollar de recente winsten nog een paar weken kan vasthouden”, aldus Chris Turner van ING.

De euro/dollar noteerde woensdag op 1,0701. Voorafgaand aan het inflatiecijfer dinsdag schommelde de koers nog rond 1,0770. Begin dit jaar stond het muntpaar nog op 1,10.

Ook Kristoffer Kjaer Lomholt van Danske Bank verwacht dat de dollar op de korte termijn zal worden gesteund door de relatief hoge Amerikaanse rente. Danske Bank speculeert zelf op een sterkere dollar tegenover de euro,…