Hoge en stabiele rendementen met infrastructuur

Plus: is AI een hype of game changer? Verhoogt ECB wel of niet de rente? Big Tech is zwaar overgewaardeerd, en meer.

AI: hype of game changer?

Echte game changers kunnen het jarenlang goed doen op de beurs, terwijl met hypes in korte tijd veel rendement kan worden geboekt, maar ook weer verloren. Siegfried Kok van het fonds Obam analyseert de huidige beurspopulariteit van AI. Hype of game changer?

ECB: wel of geen renteverhoging?

Wat gaat de ECB aankomende donderdag besluiten: wel of geen extra renteverhoging? Het is een moeilijke beslissing, want terwijl de inflatie hardnekkig hoog blijft, zijn de economische cijfers niet al te best. Carmignac, Vanguard, DWS, abrdn en Van Lanschot Kempen geven hun visie.

Producenten van zonnepanelen maken moeilijke tijden door

De wereldwijde vraag naar zonne-energie zal dit jaar fors toenemen. Toch maakt de gemiddelde zonne-energieproducent moeilijke…