Hoeveel ruimte heeft ArcelorMittal nog?

Het aandeel ArcelorMittal SA (MT) steeg aanzienlijk met 5,3% en sloot op 26,28 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 11 november 2022 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 5,7%. Dit was de zevende dag op een rij dat het aandeel steeg. De afgelopen maand is het aandeel 22,3% gestegen. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.”

Dat is wat anders dan de verwachtingen van analisten met een koersdoel dat kan oplopen tot 40 euro.

