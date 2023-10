Hoeveel pensioen krijg ik als ik eerder stop?

Leestijd: 4 minuten

Goede vraag! Wat gebeurt er als je besluit om eerder te stoppen met werken? Je hebt er geen zin in om te wachten tot dat je bijna 68 jaar bent, voordat je eindelijk van je vrije tijd mag gaan genieten.

Er zijn nog zoveel dingen die je wilt doen, die je eigenlijk liever vandaag dan morgen doet. Meer tijd maken voor je familie bijvoorbeeld, meer doen met vrienden, je tijd geven aan vrijwilligerswerk of genieten van vakanties, of dagjes weg en andere leuke activiteiten.

Tegelijkertijd vraag je je af wat de financiële consequenties zullen zijn. De combinatie van veel vrije tijd en weinig geld gaat nou eenmaal niet goed samen.

De gevolgen zijn best groot als je je bedenkt dat je voor ieder jaar dat je eerder stopt met werken een netto-jaarinkomen nodig hebt. Dat zijn vaak stevige bedragen. Hierna proberen we na te gaan wat een realistisch plan is en wat je kunt doen als je je tijdig realiseert dat je kapitaal bij elkaar moet sparen…