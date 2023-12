Hoeveel mag je schenken aan vrienden

Leestijd: 3 minuten

Stel je wint de Lotto of de oudejaarsloterij en je raakt in een vrijgevige bui. Hoeveel mag je dan aan je vrienden schenken? Het flauwe antwoord is: zoveel als je wilt. Maar er zijn waarschijnlijk fiscale consequenties aan je vrijgevigheid.

Hieronder lees je wat er kan en hoeveel de Belastingdienst er dan vanaf snoept. Zij winnen namelijk bijna altijd samen met jou. Ze nemen met alle plezier alvast zo’n 30% kansspelbelasting in ontvangst van je.

De algemene schenkingsvrijstelling

Voor 2023 is het maximale bedrag dat je belastingvrij aan iedereen mag schenken vastgesteld op EUR 2.418. Dat bedrag is vrijgesteld van schenkbelasting. Ook hoeft de schenking niet aan de Belastingdienst te worden doorgegeven.

Het vrijstellingsbedrag geldt per belastingjaar. Meerdere schenkingen van dezelfde persoon in hetzelfde jaar moeten dus bij elkaar worden opgeteld!

Voor meerdere schenkingen van verschillende personen geldt dat dan weer niet! Komt het…