‘Hoeveel blessures hebben wij?’ – Voetbal International

Kieran Trippier is in botsing gekomen met een eigen supporter. De gemoederen liepen hoog op na de 2-0 nederlaag tegen Bournemouth . De verdediger viel uit tegen iemand in het publiek en wees op de vele blessures die Newcastle heeft.

Door twee treffers van voormalig Vitesse-spits Dominic Solanke verloor Newcastle voor de tweede wedstrijd op rij. Afgelopen week was Borussia Dortmund met dezelfde cijfers te sterk in de Champions League. Dat leidde tot frustratie bij de meegereisde fans en Trippier reageerde na afloop fel op dat gemok. ‘Geven de jongens niet alles? Hoeveel geblesseerden hebben we wel niet?’, is te horen op een video die verscheen op sociale media.