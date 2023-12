Hoelaat begint het songfestival in 2024?

Het songfestival 2024 vindt plaats van 7 mei tot en met 11 mei in Malmö, Zweden.

Op dinsdag 7 mei vindt de eerste halve finale plaats om 21:00.

De tweede halve finale vindt plaats op donderdag 9 mei om 21:00.

De finale vindt plaats op zaterdag 11 mei om 9 uur.

© Instagram @eurovisioninconcert

Landen die meedoen aan het songfestival 2024

Aan de 68e editie gaan 37 landen meedoen.

De grootste verrassing is Luxemburg, zij doen voor het eerst mee in 31 jaar. Spanje, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en gastland Zweden zijn verzekerd van een plek in de finale.

In de finale staan in totaal 26 landen. 6 landen zijn al geplaatst.

De andere 20 landen komen uit twee halve finales.

Aan één halve finale doen 16 landen mee, aan de andere 15. In beide gevallen gaan er 10 landen door

© Instagram @joostklein

Nederlandse inzending

Joost Klein gaat Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival.

Jongere…

Lees verder bij sterrenoptv.nl