Hoe zorg je voor meer afvalvrije werkplekken en kantoorgebouwen?

Al eerder hebben we geschreven over de rol die Support Professionals kunnen spelen in het behalen van de duurzaamheidsdoelen binnen hun bedrijf. Er is in de zakelijke dienstverlening (en daarbuiten ook) steeds meer vraag naar duurzaamheid. Een van de belangrijkste stappen hierin is het afvalvrij maken van de werkplek(ken) en (kantoor)gebouwen. Maar hoe pak je dit het beste aan? In dit blog vertellen we je er meer over.

Het begint allemaal met het apart inzamelen van alle verschillende soorten afval. Hierbij moet je onder andere denken aan:

Papier en karton Vertrouwelijk papier Plastic verpakkingen en drinkpakken (PD)

Je kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk om een bepaalde soort afval apart in te zamelen.

Recyclen wordt doorgeven

Door verschillende soorten afval apart in te zamelen kan er voor gezorgd worden dat de verschillende afvalstromen op een efficiënte en duurzame manier worden gerecycled, een aantal voorbeelden: