Hoe zorg je ervoor dat nieuwe personeelsleden zich welkom voelen?

Leestijd: 2 minuten

Ben je een beginnende ondernemer, maar groei je de laatste tijd hard en heb je om die reden meer personeel nodig? Dan is het in de eerste plaats te begrijpen dat je selectief bent. Je neemt immers niet zomaar iemand aan, want het is belangrijk dat die persoon past binnen jouw organisatie. Bovendien moet je weten of die persoon kennis en kunde in huis heeft.

Heb je nieuw personeel geworven? Dan is het ook van belang dat het nieuwe personeel zich thuis voelt. Tevreden medewerkers zijn namelijk sneller geneigd om bij je te blijven werken. Ze vallen bovendien minder vaak uit en ze hebben de innerlijke motivatie om constant goed te presteren.

Een warm bad voor je nieuwe personeel

Als ondernemer is het van belang om jezelf te verplaatsen in je nieuwe werknemers. Je weet misschien nog wel hoe het was toen jij voor het eerst ergens ging werken. Je bent waarschijnlijk vooral de eerste werkdag heel zenuwachtig, want je weet totaal niet wat je te wachten…