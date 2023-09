Hoe zit het met de carrière van Marco Borsato? Zoon Luca doet opmerkelijke uitspraak

Terwijl Marco Borsato al een hele tijd teruggetrokken leeft, gaat zijn zoon Luca Borsato volop voor zijn zangcarrière. Hij heeft al enkele singles uitgebracht, en die zijn een succes.

Luca Borsato heeft grootse muzikale plannen. Een veelgestelde vraag is uiteraard of hij ooit iets wil doen samen met Marco Borsato.

Op dit moment hebben ze geen plannen samen, zegt hij in de podcast ‘Paul’s huisfeest’. De belangrijkste reden daarvoor is dat zijn vader momenteel nog niet bezig is met nieuwe muziek. “Die hebben jullie nog te goed of die komt nooit”, klinkt het.

Het lijkt hem echt leuk om een dergelijk project te beginnen. “Maar het is echt aan hem of hij überhaupt nog muziek gaat maken en of hij nog terugkomt en er nog zin in heeft”, weet hij.

Er is veel gebeurd en dat heeft hem erg beschadigd en geraakt

“Ik heb dat gesprek niet vaak met hem, omdat hij er op dit moment nog niet over wil nadenken. Er is veel gebeurd en dat heeft hem erg beschadigd en geraakt. Ik denk…