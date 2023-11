Hoe zit het met de bitcoin (BTC) kansen in Engeland?

Afgelopen dagen is al duidelijk geworden dat de bitcoin koers erg aan het stijgen is en dit is niet alleen in Nederland opgevallen. Eerder dit jaar werd al vastgesteld dat crypto een grotere rol zou spelen in Engeland. In juni 2023 is een wetsvoorstel goedgekeurd door het Hogerhuis. Dit is het wetsvoorstel Financiële Diensten en Markten dat ervoor zorgt dat de Bank of England en de Payments Systems Regulator officiële regelgeving voor crypto bedrijven kunnen instellen. Maar was dit achteraf gezien wel een goede stap?

Nu is het namelijk zo dat er een Britse bank is die er wat minder vertrouwen in heeft gekregen. Standard Chartered is een bankgigant die in juli voorspelde dat de bitcoin koers voor 2024 zou stijgen naar $ 120.000. Echter in een bericht dat recentelijk naar voren is gekomen, geeft de bank aan hun voorspelling terug te halen naar zo’n $ 100.000. “We verwachten nu dat er vóór de halvering meer koersstijgingen zullen plaatsvinden dan voorheen, met name via de…