Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? – Voetbal International

De Eredivisie mag in het seizoen 2024/25 liefst twee teams rechtstreeks afvaardigen aan de Champions League. De kampioen én de nummer twee plaatsen zich direct voor de hoofdfase van het toernooi. De nummer drie neemt deel aan de voorronde. Deze club begint in de derde van vier kwalificatieronden. Bij uitschakeling in beide fases volgt een doorstart in de hoofdfase van de Europa League.