Hoe Ze Werken en Waarom Ze Belangrijk Zijn

API is een afkorting voor Application Programming Interface. Dit stukje software zorgt er voor dat er tussen twee verschillende softwareprogramma’s of applicaties communicatie mogelijk is. Dit is zelfs mogelijk zijn als de applicaties in een verschillende programmeertaal zijn geschreven.

De werking van de API is simpel te omschrijven als de tolk tussen de ene en de andere applicatie. Data uit de ene applicatie worden voor de andere applicatie leesbaar gemaakt door de API. Een soort van Google Translate voor applicaties dus!

Voorbeelden

Een goed voorbeeld is de koppeling tussen een database en een boekhoudpakket. In de database bevinden zich de klantgegevens. Denk aan naam, adres en woonplaats en allerlei andere gegevens van een klant die het bedrijf wil opslaan. Dan heb je een boekhoudpakket. De primaire gegevens daar zijn natuurlijk de cijfermatige zaken, zoals facturen.

Voordat API-koppelingen toegepast werden, moesten bij een…