Hoe werd Deense farmaceut Novo Nordisk door kapitalisatie een van de grootste bedrijven van Europa?

De aandelen van het Deense farmaceutische bedrijf Novo Nordisk stijgen naar een nieuwe recordhoogte





Auteur: Maxim Manturov, Head of Investment Research bij Freedom Finance Europe.





Novo Nordisk , Kopenhagen



De afslankmarkt is volop in het nieuws en dat heeft ook gevolgen voor de beleggingsmarkt. Er is een tamelijk nieuw medicijn tegen obesitas op de markt dat veelbelovende resultaten haalt: Wegovy, met de werkzame stof Semaglutide. De farmaceut, Novo Nordisk (NVO), maakt wereldwijd grote stappen op het gebied van gewichtsverlies en diabeteszorg, en dat is te zien aan hun kapitaal en groeicijfers. Zo boekte het bedrijf de afgelopen jaren recordwinsten, keerde het enorme dividenden uit en kocht het consequent aandelen terug. Novo Nordisk heeft producten als Ozempic, Wegovy en Rybelsus in zijn portfolio voor de exponentieel groeiende markt voor afslank- en diabetesmedicijnen. Studies…