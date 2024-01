Hoe voorkom je schade aan jouw smartphone? 

Je smartphone gaat waar jij gaat. We kunnen niet meer zonder en nemen deze tegenwoordig vrijwel overal mee naartoe. Als we naar buiten gaan, op het werk zijn, een boodschap gaan halen of gewoon lekker thuis rondlopen. Helaas wordt de smartphone hierdoor wel een stuk kwetsbaarder voor externe factoren. Een ongeluk zit in een klein hoekje en voordat je het weet heeft jouw geliefde smartphone schade opgelopen. Met alle gevolgen van dien. Repareren kost vaak veel geld en vervangen is een nog grotere investering. Daarom is het belangrijk om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Gelukkig is dat ook goed mogelijk. De tips in dit artikel helpen daarbij.

Voorkom waterschade

Waterschade iphone komt zeer geregeld voor. Misschien heb je dit zelf ook al eens meegemaakt. Bijvoorbeeld toen deze onverhoopt ook in de wasmachine kwam bij het wassen van je broeken. Of toen je op een onbewaakt moment een glas water over je telefoon liet vallen, de telefoon uit je broekzak…