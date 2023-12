Hoe ver kan de Bitcoin stijgen? Houd deze indicatoren in de gaten

Bitcoin (BTC) heeft recentelijk een bescheiden stijging doorgemaakt, volgend op positief nieuws van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Deze stijging heeft ervoor gezorgd dat de koers nu boven enkele technische indicatoren handelt, wat belangrijke implicaties kan hebben voor de toekomstige koersprestaties.

Verwachtingen BTC koers

Op het moment staat de BTC koers boven de 100-uurs simple moving average (SMA), een veelgebruikte technische indicator in de financiƫle marktanalyse. Deze indicator wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de prijs van een activum over een specifieke periode, in dit geval de laatste 100 uur. Een koers boven de 100-uurs SMA wordt vaak gezien als een bullish (positief) signaal.

Verder lijkt de prijsregio rond $42.000 een belangrijk steunniveau te vormen. Dit niveau wordt beschouwd als een punt waar kopers geneigd zijn om in te stappen, wat helpt om verdere prijsdalingen te voorkomen. Zolang BTC boven deze prijs blijft, wijst…