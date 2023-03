Hoe je je Vaatwasser Perfect Schoon krijgt: 10 Tips

Citroenzuur is een natuurlijk middel dat heel effectief is in het verwijderen van kalkaanslag en vuil in je vaatwasser. Voeg een paar eetlepels citroenzuur toe aan het zeepbakje van je vaatwasser en laat het programma draaien op de hoogste temperatuur. Zo wordt je vaatwasser van binnen grondig gereinigd.

6. Verwijder aangekoekte resten met baking soda

Als er hardnekkige etensresten op je vaatwasser zitten, kun je deze verwijderen met baking soda. Maak een papje van baking soda en water en smeer dit op de plekken waar het vuil zit. Laat het een paar uur intrekken en verwijder het daarna met een doekje. Zo verwijder je op een natuurlijke manier de aangekoekte resten.

7. Gebruik regelmatig een vaatwasserreiniger

Een vaatwasserreiniger zorgt ervoor dat alle vuilresten en vetten uit de vaatwasser worden verwijderd en dat je vaatwasser weer fris ruikt. Gebruik een vaatwasserreiniger ongeveer eens in de drie maanden voor een optimaal resultaat.

8. Laat je vaatwasser regelmatig draaien

Wist je dat het goed is om af en toe een lege vaatwasser te laten draaien met een vaatwasmachinereiniger? Dit zorgt ervoor dat alle vuilresten, vet en kalkaanslag worden verwijderd en je vaatwasser weer als nieuw wordt.

Je kunt hiervoor speciale vaatwasmachinereinigers kopen bij de supermarkt of drogist. Volg de instructies op de verpakking en draai vervolgens een lege vaatwasser op de hoogst mogelijke temperatuur. Na afloop zal je merken dat je vaatwasser weer heerlijk fris ruikt en dat de vaat weer stralend schoon wordt!

Zelfs als je niet veel afwas hebt, is het goed om je vaatwasser regelmatig te laten draaien. Zo voorkom je dat er vuilresten achterblijven en dat er nare geurtjes ontstaan. Kies bijvoorbeeld voor een kort programma op een hoge temperatuur, zodat je vaatwasser goed gereinigd wordt.

9. Controleer de waterhardheid

Als je last hebt van kalkaanslag in je vaatwasser, kan het zijn dat de waterhardheid te hoog is. Controleer daarom regelmatig de waterhardheid en pas indien nodig de instellingen van je vaatwasser aan. Zo voorkom je dat er hardnekkige kalkaanslag ontstaat en blijft je vaatwasser langer goed functioneren.

10. Prop de vaatwasser niet vol met vuile vaat

Het is verstandig om je vaatwasser niet te overbeladen. Als je teveel vaat in de machine plaatst, kan het water niet goed circuleren en wordt de vaat niet goed schoon. Plaats de vaat daarom op een goede manier in de machine en voorkom dat de vaat elkaar raakt. Op die manier kan het water overal goed bij en wordt de vaat optimaal gereinigd.

Conclusie

Hopelijk heb je iets aan deze tips gehad en kun je jouw vaatwasser weer optimaal laten functioneren. Het is belangrijk om regelmatig aandacht te besteden aan het onderhoud van je vaatwasser, zodat deze langer meegaat en je altijd kunt rekenen op een schone vaat.