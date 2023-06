Hoe kun je een Goede Tweedehands Laptop Kopen? 15x Tips

Een gebruikte laptop kopen kan een goed idee zijn. Je krijgt een volledig functionele laptop voor een fractie van de werkelijke kosten. Maar een gebruikte laptop kopen heeft zijn risico’s, en net als bij het kopen van een nieuwe auto zijn er verschillende controles en voorzorgsmaatregelen die je moet nemen. Hier is alles wat je moet weten over het kopen van een tweedehands laptop.

1. Softwarecontroles

Er zijn een paar softwarecontroles die je moet uitvoeren. Controleer eerst of het voorgeïnstalleerde besturingssysteem echt is.

Controleer de licenties van de software die bij de laptop is geleverd en controleer of je productcodes tot je beschikking hebt. Vraag naar de originele software-cd’s, herstel-cd, stuurprogramma’s en back-upmedia die bij de laptop zijn geleverd.

2. Inspecteer de behuizing van de laptop

Als je de laptop persoonlijk kunt inspecteren, dan is een grondige controle van de behuizing essentieel. Je moet controleren of het frame van de laptop vrij is van scheuren en sporen van stoten. Controleer ook op ontbrekende schroeven, losse scharnieren en andere onregelmatigheden.

Zelfs als de laptop goed werkt, als het lijkt alsof hij te vaak is gevallen, dan weet je niet wat voor interne schade er kan zijn, wat de levensduur van die laptop kan verkorten.

3. Luister naar de harde schijf

Luister na het opstarten naar de geluiden die de harde schijf maakt. Als het klinkt alsof hij aan het knarsen is of als hij kakelende geluiden maakt, dan moet hij waarschijnlijk vervangen worden.

Bedenk dat een harde schijf van 2 TB tussen de €75 en €112 kost.

Tegenwoordig worden SSD’s steeds meer gebruikt dan ooit tevoren. Dit komt door de voordelen die ze bieden en het feit dat ze steeds goedkoper worden en veel meer waard zijn.

Dus als de laptop een SSD heeft met een redelijke capaciteit van 1 TB of meer, zal deze de voorkeur genieten boven een mechanische harde schijf.

4. Vraag of de productsleutels kunnen worden geleverd

Als je een nieuwe harde schijf installeert, is het altijd het beste om een nieuwe Windows-installatie uit te voeren waarvoor je een Windows-sleutel nodig hebt om hem te activeren.

Als er Microsoft Office of andere betaalde software bij zit, vraag dan ook naar die licentiesleutels.

Er kan altijd een dag komen dat je het besturingssysteem opnieuw moet installeren, dus het is belangrijk dat je die sleutels hebt, anders moet je misschien betalen voor een nieuwe kopie van het besturingssysteem of andere softwaretoepassingen die je nodig hebt.

5. Controleer de koelventilatoren

Controleer bij een laptop of alle ventilatoren draaien. Als ze lawaai maken is dat geen probleem, ze zijn eenvoudig en goedkoop te vervangen.

Als je een laptop overweegt, controleer dan of de inlaatopeningen er schoon uitzien en of je de ventilator kunt horen draaien nadat je hem een paar minuten hebt gebruikt.

Als je de ventilator helemaal niet hoort, speel dan een paar minuten een video af met een hoge resolutie. Als hij dan nog steeds niet draait, is er een kans dat de laptop een vorm van oververhitting heeft gehad.

Ga in dat geval door naar de volgende kandidaat. Het is het risico niet waard.

6. Controleer de Windows versie

Als je iets vindt dat ouder is dan Windows 10, let dan op de Windows versie.

Als er iets ouder dan Windows 7 is geïnstalleerd, moet je betalen voor een licentie voor Windows 10, en misschien het werk om het geïnstalleerd of geüpgraded te krijgen, afhankelijk van je vaardigheidsniveau.

Het betekent ook dat de kans groot is dat de hardware echt gedateerd is en misschien toch niet compatibel is met Windows 10.

Dus als het een echt oude Windows-versie is, is het misschien niet de juiste aankoop voor jou.

7. Controleer de hoeveelheid RAM

Hoewel Windows 10 een minimum specificatie heeft van 1GB RAM om te werken, wil je niet minder dan 4GB RAM.

Het zal het systeem traag maken en je harde schijf onnodig laten werken.

Het is onwaarschijnlijk dat je een laptop vindt met minder dan 4Gb, maar als dat zo is en je bent geïnteresseerd in de laptop, zoek dan op hoeveel vervangende RAM-modules kosten.

Sommige oudere RAM-modules kunnen duur zijn.

Een mooie hoeveelheid RAM om mee te beginnen is 8GB. Dit is genoeg om je laptop goed genoeg te laten werken met de meeste softwaretoepassingen en Windows 10.

Je kunt ‘msinfo32’ (zonder aanhalingstekens) intypen in het run-vak en dan op enter drukken om de hardwarespecificaties te zien.

8. Test het toetsenbord en trackpad

Het toetsenbord en trackpad zijn de meest gebruikte onderdelen van laptops, dus het is cruciaal om te controleren of beide onderdelen naar behoren werken.

Controleer op kapotte toetsen, let op de toetsaanslag en kijk of je je prettig voelt bij het typen met het toetsenbord. Als je te veel fouten maakt, kun je misschien beter andere laptops uitproberen.

Controleer welke bewegingen worden ondersteund door het trackpad en probeer ze uit (zoals pinch-to-zoom, scrollen met twee vingers, vegen met drie vingers, enz.) Als er muistoetsen aanwezig zijn, zorg er dan voor dat ze gemakkelijk in te drukken zijn.

9. Test de ingangen

Probeer alle USB-poorten, koptelefoonaansluiting, ethernetpoorten, HDMI, SD-kaartsleuf en andere beschikbare ingangen. Veel van deze poorten zitten rechtstreeks op het moederbord, wat duur is om te vervangen. Hoewel cd’s/dvd’s verouderd zijn, hebben veel oude laptops nog steeds een cd/dvd-station. Controleer ook of deze functioneel is.

10. Controleer draadloze connectiviteit

Niemand wil een laptop die geen verbinding kan maken met Wi-Fi, dus zorg ervoor dat je zonder problemen Wi-Fi netwerken kunt bekijken en er verbinding mee kunt maken. Controleer ook of de Bluetooth werkt.

11. Test de webcam en luidsprekers

De meeste webcams op laptops zijn middelmatig. Toch is het beter om een middelmatig werkende webcam te hebben dan helemaal geen webcam.

We vermoeden dat niet veel mensen hun laptopspeakers veel gebruiken, maar het is toch een goed idee om te kijken hoe hard het kan en of geluiden snel gedempt of vervormd worden.

12. Controleer de gezondheid van de batterij

In de meeste gevallen kun je de batterij niet altijd grondig controleren. Toch kun je een globaal idee krijgen van hoe lang de batterij meegaat door naar de energiebeheerinstellingen van het geïnstalleerde besturingssysteem te gaan om te zien hoeveel lading de batterij kan vasthouden en wat de gezondheidsstatus van de batterij is.

Controleer ook of de batterij goed oplaadt en niet te snel leeg raakt. Vraag anders om korting zodat je een vervangende kunt krijgen.

13. Controleer de algehele leeftijd van de laptop

Ga na hoe oud de laptop is en als die ouder is dan vijf jaar, overweeg dan iets anders.

De hardware is dan waarschijnlijk op een leeftijd waarop hij niet meer goed de laatste versie van Windows of moderne software kan draaien om dingen gedaan te krijgen.

14. Controleer het scherm

De volgende belangrijke stap is controleren of het scherm in goede staat is. Controleer op flikkering, verkleuring, helderheid en slechte pixels.

Open een video en kijk of de kijkhoeken breed genoeg zijn. Vergelijk met andere laptops voordat je een aankoop doet.

15. Zorg ervoor dat je een goede deal krijgt

Voordat je een gebruikte laptop koopt, moet je de prijs vergelijken met de prijs van het nieuwe of gereviseerde equivalent. Als je van plan bent om upgrades uit te voeren voor de hardware, onderzoek dan goed de prijzen zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen of je beter nieuw of refurbished kunt kopen.

Je hebt waarschijnlijk een vaste prijs die je niet kunt overschrijden, aangezien een gebruikte laptop de meest waarschijnlijke optie is. Zorg ervoor dat dat getal minstens 20% lager ligt dan het goedkoopste nieuwe model wanneer je de basisspecificaties vergelijkt. Anders heeft het geen zin om een gebruikte laptop te kopen.