Als Support Professional ben jij waarschijnlijk degene die belast is met de verslaglegging van vergaderingen. In dit blog bespreken we hoe technologie je kan helpen bij het notuleren en/of het maken van een actie- en besluitenlijst. Ook delen we nog drie handige tips om je op weg te helpen.

Waarom technologie gebruiken bij het notuleren?

De belangrijkste reden waarom je technologie zou moeten gebruiken om te notuleren is tijdsbesparing. Nu zullen de meeste van ons de notulen op de laptop maken. Door nog slimmer gebruik te maken van beschikbare technologie kan je ook het risico op fouten een heel stuk verkleinen.

Door gebruik te maken van de juiste technologie kan je: