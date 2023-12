Hoe sterk kan Besi dalen als trend omslaat?

Het aandeel Be Semiconductor Industries NV (BESI) ontwikkelde zich positief en steeg 2,3% naar een slotstand van 141 euro.

Investtech: “Het aandeel is hiermee 23 van de laatste 29 dagen gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 109 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Koers en koerstrend vertonen een parabolisch verloop. De RSI-trend vertoon een verzwakking. Het is wachten op een correctie, die kan oplopen tot meer dan 20 euro.

