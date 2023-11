Hoe rijk is Max Verstappen? Autocoureur maakt enorme sprong in Quote500

Max Verstappen rijgt de overwinningen aan elkaar in de formule 1. Maar hoeveel heeft hij hier nou mee verdiend? Zijn wereldkampioenschappen hebben volgens Quote 500 flink bijgedragen aan zijn vermogen!

Quote 500: Zó rijk is Max Verstappen

Max Verstappen is ook dit seizoen niet te stoppen in de Formule 1. In 2023 vierde hij alweer zijn derde wereldtitel op rij. Max is jong begonnen in de Formule 1, en heeft dan ook een flink vermogen bij elkaar gereden in de afgelopen jaren. Vorig jaar racete hij met zijn vermogen voor het eerst de Quote500 binnen. Hij stond in 2022 op plek 500, precies genoeg voor een klassering dus. Dat het ook op financieel vlak goed gaat met Max bewijst hij met zijn Quote 500-klassering in 2023. In de nieuwste Quote 500 staat Verstappen namelijk op plek 428 met een vermogen van 150 miljoen euro. In één jaar is hij dus 72 plekken gestegen! Een indrukwekkende verbetering en een zéér indrukwekkend vermogen voor de snelle Nederlander. Als hij de lijn van dit…