Hoe de platformeconomie nieuwe kansen creëert voor Nederlandse ondernemers

Nederland telt 11.301 actieve techbedrijven, die in 2025 gezamenlijk €2,64 miljard aan durfkapitaal aantrokken. Toch groeit slechts 21,6% van de Nederlandse startups door tot scale-up, tegenover 24,1% in Europa en 52,2% in de Verenigde Staten. De mogelijkheden om een onderneming te starten zijn dus aanzienlijk, maar doorgroeien blijft een uitdaging.

De platformeconomie kan helpen dat verschil te verkleinen. Door transacties, klanten en dienstverleners via digitale systemen samen te brengen, kunnen ondernemers nieuwe markten bedienen zonder hun fysieke organisatie even snel uit te breiden. Vooral Nederland heeft hiervoor gunstige omstandigheden, van internationale logistieke verbindingen tot gespecialiseerde fintechbedrijven.

De economische kansen liggen daarbij niet alleen in het ontwikkelen van nieuwe platforms, maar ook in het slimmer benutten van bestaande digitale infrastructuur.

Lagere vaste kosten maken snelle uitbreiding mogelijk

Traditionele bedrijven moeten vaak investeren in extra vestigingen, opslagruimte of personeel voordat ze meer klanten kunnen bedienen. Digitale platforms werken anders. Een onderneming kan nieuwe aanbieders en afnemers aansluiten op dezelfde technische infrastructuur, waardoor de kosten per extra transactie relatief laag kunnen blijven.

Dit principe werkt in meerdere sectoren. Marktplaatsen verbinden verkopers met consumenten zonder alle aangeboden producten zelf op voorraad te houden. Softwarebedrijven verkopen abonnementen zonder voor iedere klant een nieuwe fysieke vestiging te openen. Ook bemiddelingsdiensten kunnen hun netwerk uitbreiden zonder alle uitvoerende werkzaamheden zelf te organiseren.

Dezelfde verschuiving is zichtbaar bij diensten die oorspronkelijk afhankelijk waren van fysieke locaties. In de goksector betekende deelname aan casinospellen lange tijd een bezoek aan een speelzaal. Online casino’s bieden tegenwoordig digitale toegang tot verschillende spellen, waardoor aanbieders niet voor iedere nieuwe markt een afzonderlijke speellocatie hoeven te openen.

Platforms zoals Magic Mango passen binnen deze ontwikkeling van online casinodiensten. Het voorbeeld laat zien hoe ook gokdiensten via één digitale omgeving worden aangeboden. De bredere economische les is dat ondernemingen hun bereik kunnen vergroten zonder dat fysieke capaciteit in dezelfde verhouding hoeft mee te groeien.

Nederlandse infrastructuur verbindt digitale handel met fysieke distributie

Een digitaal verkoopplatform kan internationale klanten aantrekken, maar fysieke producten moeten nog steeds worden opgeslagen en vervoerd. Juist hier heeft Nederland een sterke uitgangspositie. De Rotterdamse haven verwerkte in 2025 ongeveer 428,4 miljoen ton goederen, waaronder 14,2 miljoen TEU aan containers. Dat laatste volume lag 3,1% hoger dan een jaar eerder.

Voor Nederlandse e-commerceondernemers betekent deze infrastructuur dat internationale verkoop niet noodzakelijk vraagt om een eigen distributienetwerk. Zij kunnen gebruikmaken van bestaande transportbedrijven, magazijndiensten en logistieke software om bestellingen uit verschillende landen te verwerken.

Daarmee ontstaat een onderscheid tussen het bezit van infrastructuur en de toegang ertoe. Een kleinere onderneming hoeft niet zelf een transportorganisatie op te bouwen om internationaal actief te zijn. Wel blijven leveringskosten, retourpercentages en de betrouwbaarheid van logistieke partners bepalend voor de uiteindelijke winstmarge.

Transactiegegevens veranderen de manier waarop bedrijven verdienen

De waarde van een digitaal platform zit niet uitsluitend in de verkoop van producten of diensten. Iedere bestelling, zoekopdracht en afgeronde transactie kan informatie opleveren over klantgedrag. Ondernemers kunnen die gegevens gebruiken om hun aanbod nauwkeuriger af te stemmen op de vraag.

Een Nederlandse webwinkel die duizenden bestellingen verwerkt, kan bijvoorbeeld analyseren welke productcategorieën vaak samen worden gekocht. Daarmee kan het bedrijf gerichte productcombinaties aanbieden en de voorraad beter verdelen. Bij een abonnementsdienst kunnen gebruiksgegevens laten zien welke functies klanten daadwerkelijk benutten en voor welke uitbreidingen zij bereid zijn te betalen.

Dat biedt mogelijkheden voor verschillende inkomstenmodellen:

Transactievergoedingen: een platform ontvangt een bedrag of percentage per afgeronde bestelling.

Abonnementen: zakelijke gebruikers betalen voor toegang tot software of extra functionaliteiten.

Betaalde analyses: bedrijven krijgen toegang tot geaggregeerde marktinformatie of rapportages.

Aanvullende diensten: aanbieders betalen voor logistieke ondersteuning, administratie of uitgebreidere verkoopfuncties.

Niet iedere gegevensverzameling levert direct geld op. De opbrengst ontstaat wanneer informatie aantoonbaar helpt om kosten te verlagen, verkoopresultaten te verbeteren of nieuwe zakelijke diensten te ontwikkelen.

Groei naar andere Europese markten blijft een financiële uitdaging

Nederlandse ondernemers kunnen via digitale platforms relatief eenvoudig klanten in andere Europese landen bereiken. Toch blijkt uit de cijfers dat toegang tot een grotere markt niet automatisch tot internationale schaal leidt. In 2025 groeide 21,6% van de Nederlandse startups door tot scale-up, tegenover 24,1% gemiddeld in Europa.

Vooral de financiering van grotere groeifasen vormt een obstakel. Bij Nederlandse investeringsrondes van €50 miljoen tot €100 miljoen steeg het aandeel van Amerikaanse investeerders van 14% naar 40%. Het aandeel van Europese investeerders daalde tegelijkertijd van 55% naar 21%.

Deze ontwikkeling maakt duidelijk waarom Europese samenwerking belangrijk blijft. Organisaties zoals Techleap, Invest-NL en regionale ontwikkelingsmaatschappijen werken aan betere toegang tot financiering, zakelijke netwerken en internationale samenwerkingen.

Voor ondernemers gaat het niet alleen om extra investeringskapitaal. Uitbreiding naar Duitsland, België of Frankrijk vraagt ook om aanpassingen in klantenservice, taal, betaalmethoden en commerciële processen.

Deeptech en AI bieden kansen, maar opschalen blijft moeilijk

Nederland heeft een opvallend sterke positie in gespecialiseerde technologie. Deeptechbedrijven vertegenwoordigen ongeveer 12% van het Nederlandse tech-ecosysteem, maar zijn goed voor 41% van de scale-ups en 41% van het aangetrokken durfkapitaal in 2025. Dat wijst op een relatief groot groeipotentieel bij ondernemingen die voortbouwen op wetenschappelijk onderzoek.

Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie beschikt Nederland over veel deskundigheid. Met 10,9 AI-professionals per 10.000 inwoners heeft het land de hoogste AI-talentdichtheid van Europa.

Toch groeit slechts 21,2% van de Nederlandse AI-start-ups door tot scale-up. Het Europese gemiddelde bedraagt 31,1%, terwijl de Verenigde Staten op 80,9% uitkomen.

Voor platformondernemers ligt hier een concrete mogelijkheid. AI kan worden toegepast op vraagvoorspelling, automatische klantenondersteuning, fraudedetectie en het verwerken van grote hoeveelheden transacties. Zulke toepassingen kunnen de kosten per klant verlagen naarmate een platform groeit.

De cijfers tonen tegelijkertijd dat technische kennis alleen onvoldoende is. Ondernemingen hebben ook toegang tot kapitaal, commerciële deskundigheid en internationale afzetmarkten nodig om hun technologie op grotere schaal te verkopen.

De volgende groeifase vraagt om meer gespecialiseerd personeel

De Nederlandse technologiesector biedt werk aan ongeveer 135.000 mensen binnen Nederland en meer dan 213.000 wereldwijd. Volgens de personeelsraming die in het State of Dutch Tech-rapport wordt aangehaald, zijn richting 2030 nog eens 300.000 technici en IT-specialisten nodig om aan de bredere Nederlandse vraag te voldoen.

Dat personeelstekort kan de groei van digitale platforms afremmen. Ondernemingen hebben niet alleen softwareontwikkelaars nodig, maar ook specialisten in gegevensanalyse, cloudsystemen, productontwikkeling en internationale bedrijfsvoering.

Nederland beschikt wel over een relatief sterke positie bij het behouden van internationaal talent. Ongeveer 53,4% van de internationale afgestudeerden blijft in het land, aanzienlijk meer dan het Europese gemiddelde van 15% tot 30%.

Voor ondernemers biedt dit mogelijkheden om teams samen te stellen met kennis van verschillende markten en technische specialisaties. Tegelijkertijd vraagt verdere groei om samenwerking tussen bedrijven, universiteiten en opleidingsinstellingen.

De platformeconomie verlaagt de kosten van markttoegang, maar neemt de behoefte aan deskundig personeel niet weg. De Nederlandse bedrijven die technische schaalbaarheid combineren met voldoende kapitaal en specialistische kennis, hebben de beste uitgangspositie om internationaal verder te groeien.