Hoe neem je spullen mee met hardlopen? 5 handige oplossingen

Veel hardlopers nemen spullen mee met hardlopen. Denk hierbij aan zakdoekjes, pinpas, telefoon en sleutels. Of als je een lange afstand loopt, dan kan het noodzakelijk zijn om extra kleding of eten en drinken mee te nemen. Ben je op zoek naar een makkelijke manier om je telefoon, sleutels en andere accessoires mee te nemen tijdens het hardlopen? Wij zetten de opties voor je op een rijtje.

Unieke 2-in-1 hardloopbroek Deze besteller hardloop broek heeft een handig binnenbroekje met binnenzak voor je smartphone. Ideaal om tijdens het hardlopen je mobiel in te schuiven, zodat je deze snel bij de hand hebt! Je telefoon blijft goed op de plek tijdens het sporten. Tijdelijk voor €24,95.

Runningbelt of hardloopriem

Een populaire optie om kleine spullen mee te nemen is een runningbelt of hardloopriem. Deze elastische of verstelbare systemen draag je als riem op je heupen. Door het lichtgewicht materiaal voel je dit niet tijdens het hardlopen en past het zich makkelijk aan jouw lichaamsvorm…