Hoe lang wandel je over 10 kilometer?

Hoe lang wandel ik over 10 kilometer?

De tijdspanne van jouw 10 kilometer- wandeling hangt natuurlijk af van jouw wandeltempo en stapgrootte. Een wiskundige vuistregel is dat één stap 70 centimeter is. Bent u een stuk groter of kleiner dan de gemiddelde Nederlander (man 1.81 en vrouw 1.68) dan zal jouw stap vermoedelijk een andere grote hebben. Het gemiddelde wandeltempo ligt tussen de 4 en 5 kilometer per uur. Mensen die regelmatig wandelen, lopen over het algemeen iets sneller. Fanatieke wandelaars slagen er over het algemeen in om minimaal vijf of tegen de vijf kilometer per uur te wandelen. Dit betekent dat jouw wandeling van 10 kilometer zo’n twee uur zal duren.

Waarop letten bij een wandeling van 10 kilometer?

Wandelingen van 10 kilometer of meer zijn niet niks. Zeker niet voor iemand die niet regelmatig wandelt en besluit om deze wandeling aan één stuk te lopen. Wanneer jij van plan bent om wandelingen van 10 kilometer of meer te voltooien dan is het…