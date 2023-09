Het is bijna tijd om de iPhone te updaten naar versie iOS 17. De nieuwe versie van iOS beschikt over een aantal verbeteringen en is binnenkort beschikbaar op alle iPhones met support op de laatste versie. Hoe laat verschijnt iOS 17?

Apple heeft een vast tijdstip voor de release van de update. Op maandag 18 september om 19:00 Nederlandse tijd zal de nieuwe iOS 17 update verschijnen.

Houd er wel rekening mee dat het heel druk kan zijn op de servers van Apple. Het is vaak beter even te wachten of een dag later de update te starten.

Welke updates nog meer?

Naast iOS 17 verschijnen er nog meer updates voor de andere producten van Apple. Ook de volgende updates verschijnen: