Hoe kun je transitievergoeding belasting omzeilen?

Na een onvrijwillig ontslag is de werkgever verplicht je een zogenaamde transitievergoeding te betalen. Een onvrijwillig ontslag betekent dat de werkgever het initiatief nam tot het ontslag. Voor veel mensen is niet duidelijk hoe het werkt met de belasting die over de vergoeding verschuldigd is. Dat wordt hieronder duidelijk uitgelegd.

Hoofdregel is dat de transitievergoeding gewoon als inkomen in 1 belastingjaar wordt gezien, met andere woorden: het wordt gewoon bij je jaarinkomen opgeteld. Dat betekent dus dat, net zoals ieder jaar, het inkomen belast wordt volgens het progressieve stelsel dat we in Nederland hebben.

Als je totale belastbare inkomen niet uitkomt boven EUR 68.507 dan betaal je 37,55% over het totale bedrag, dat is inclusief de transitievergoeding dus. Alles boven dit bedrag wordt belast tegen een tarief van 49,50%.

Dat kan een fors bedrag zijn. Transitievergoedingen kunnen namelijk nogal oplopen. Hierna vind je een analyse van de…