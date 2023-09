Hoe kun je schenkbelasting omzeilen?

Leestijd: 4 minuten

Het schenken van geld of andere zaken die waarde hebben, is in Nederland een belaste transactie. Met een goed plan is deze belasting op schenkingen te minimaliseren. In dit artikel vind je een aantal praktische tips om zo vriendelijk mogelijk bezittingen over te dragen.

De tarieven voor de schenkbelasting in Nederland zijn in vergelijking met onze buurlanden hoog. De vrijstellingen daarentegen, zijn relatief laag. Het ligt er ook aan wie de ontvanger van de schenking is. Voor kinderen en partner zijn de tarieven laag (tot 20%), voor kleinkinderen al een stuk hoger (tot 38%) en voor alle anderen is het maximum 40%.

Eenmalige schenkingen

De wet geeft een aantal mogelijkheden om eenmalig belastingvrij te schenken. Hieronder vind je een aantal toepassingen.

1. De Jubelton

Je hebt vast gehoord over de Jubelton. Met het oog op de woningmarkt en de alsmaar stijgende prijzen is er in 2013 een speciale schenkingsvrijstelling gecreëerd. Een bedrag van…