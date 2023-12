Hoe kun je je belastingaangifte wijzigingen?

Leestijd: 4 minuten

Stel je hebt je een fout gemaakt in je belastingaangifte en je wilt dat recht zetten. Hieronder vind je hoe je dat kunt doen.

Het gebeurt iedereen wel eens, je vult een formulier in en later blijkt dat je een fout gemaakt hebt. Meestal is er wel een mogelijkheid om dit achteraf te corrigeren. Ook de Belastingdienst biedt die mogelijkheid. Daaraan zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden.

Om te beginnen kun je niet verder terug dan 5 jaar. Alles wat daarvoor is gedaan is onherroepelijk geworden.

Correctie van de aangifte Inkomstenbelasting

Stel je hebt een fout geconstateerd, of ontdekt dat er meer aftrekmogelijkheden waren dan je dacht in je aangifte Inkomstenbelasting. Deze is wel verstuurd. Je kunt dan altijd weer inloggen, rechtstreeks de nieuwe gegevens in de aangifte verwerken en deze opnieuw insturen.

Als de aangifte op papier gedaan is, is er wat meer werk te doen; de aangifte moet helemaal opnieuw worden ingevuld en…