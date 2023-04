Hoe Koop je een Tweedehands Motor? 10x Tips

Een tweedehands motor kopen kan een ontmoedigend vooruitzicht zijn, vooral als het je eerste keer is en je de motor van je dromen bekijkt terwijl de eigenaar naast je staat. Maar zelfs als je bij een dealer koopt, betekent weten waar je op moet letten niet alleen dat je er zo zeker mogelijk van bent dat de motor in goede, eerlijke staat is, maar ook dat je de prijs kunt verlagen voor dingen die je zelf kunt repareren, of waar je je niet al te veel zorgen over maakt.

Met deze tips voor het kopen van een tweedehands motor zorg je ervoor dat je de allerbeste deal krijgt.

1. Bel de verkoper

Bespaar je een verspilde reis door de verkoper te bellen en hem te vragen of hij alle papieren heeft, hoe lang hij de motor al heeft, waarom hij hem verkoopt en of er problemen zijn zoals schade of gebreken waarvan hij denkt dat je die moet weten. Als je hem toch wilt bekijken, vraag dan of hij minstens een paar uur niet gedraaid heeft voordat je gaat, zodat je hem koud kunt starten. Als je daar aankomt en de motor is warm, wees dan achterdochtig.

2. Verdiep je in de motor

Een van de belangrijkste dingen die je moet doen voordat je naar een gebruikte motor gaat kijken, is eerst alles over het model weten; met een grondige kennis van welke onderdelen hij standaard zou moeten hebben – en hoe ze eruit zouden moeten zien – zul je snel iets opmerken dat niet op zijn plaats is.

Veel mensen zullen je vertellen dat je nooit de eerste tweedehands motor (of auto) moet kopen die je gaat bekijken… dat is een goed punt, want alleen door er zoveel mogelijk te bekijken weet je wat de beste is. Natuurlijk IS de beste soms de eerste de beste, maar probeer toch een verscheidenheid te zien. Een manier is om een punt te maken van het gaan kijken naar variaties van het model dat je echt niet wilt. Droom je van een rode Ducati 916? Ga dan eens kijken naar een paar gele exemplaren, zodat je de kans krijgt om het mechaniek van een paar exemplaren te bekijken zonder dat het je hart haalt.

3. Controleer de technische keuringen

Je kunt de geschiedenis van de technische keuring online bekijken, zo kun je ook de kilometerstand controleren. Als de motor lange tijd niets heeft gedaan, kan het brandstofsysteem verstopt zijn.

4. Neem een zaklamp mee

Je moet een tweedehands motor (of een auto) waar mogelijk altijd bij daglicht bekijken, maar als dat niet kan, zorg er dan voor dat de verkoper je het voertuig ergens met veel licht laat bekijken. Neem sowieso een kleine zaklamp mee, zodat je in de hoekjes en gaatjes kunt kijken, om nog maar te zwijgen van het gemakkelijker controleren van de chassis- en motornummers.

5. Controleer altijd de papieren

Controleer of het framenummer (VIN) overeenkomt met dat op de V5, en controleer ook het motornummer. Controleer ook of het adres op de V5 overeenkomt met het adres waar je de motor gaat bekijken. Als er geen papieren zijn, loop dan weg.

Wat de onderhoudsgegevens betreft, controleer of het onderhoudsboekje overeenkomt met de motor en of de stempels echt zijn (veel fabrikanten kunnen nu onderhoudsgegevens bevestigen door een elektronische database te raadplegen).

Een volledige onderhoudsgeschiedenis van de dealer is goed, maar wijs onderhoud door een onafhankelijke monteur niet af, zolang het werk op een goede standaard is uitgevoerd. Voor motoren die buiten de garantie vallen is thuisonderhoud niet altijd een slechte zaak – als de verkoper elk gekocht onderdeel heeft bijgehouden en je de kans hebt gehad om te zien dat hij een goed gevulde gereedschapskist en werkruimte heeft, neem dan een beslissing op basis van de leeftijd, waarde en staat van de motor.

6. Gun jezelf de tijd

Laat je niet opjagen door een verkoper (en dat geldt ook voor een dealer). Je wilt minstens een goed uur of twee besteden aan alles controleren, maar ook omdat je zo een band opbouwd met de verkoper. Als de verkoper je vertelt dat er een andere koper onderweg is, overhaast dan je beslissing niet. Loop bij twijfel weg, en vergeet het dan. Er komt wel weer een ander.

7. Leer de verkoper kennen

Wees vriendelijk en spraakzaam – je komt meer te weten over het soort persoon dat hij is, en hoe hij voor zijn motor zorgt, als je met hem praat.

8. Ga plassen

Als je van een particuliere verkoper koopt, moet je bij hem thuis zijn. Misschien heb je hem ergens anders ontmoet, maar overhandig geen geld tot je op het adres bent. En als je daar bent, vraag dan of je het toilet mag gebruiken – het is een kans om even binnen te kijken om te zien dat ze er echt wonen (foto’s aan de muur bijvoorbeeld).

9. Wees veilig

Een proefrit kan een belangrijk onderdeel zijn van het koopproces, maar wacht tot je al het andere hebt gecontroleerd voordat je het de verkoper vraagt. Tegen die tijd zullen ze je veel meer vertrouwen, en weten dat je serieus bent, maar ze verwachten misschien nog steeds dat ze het geld in handen hebben voordat ze je de sleutel geven.

10. Controleer op schade

Ga methodisch te werk bij het controleren van een motor – begin onderaan en werk naar boven – je kunt een klein ding zien waardoor je ergens anders nog eens gaat kijken, dus neem je tijd. Als er schrammen of krassen zijn, kunnen die zijn ontstaan tijdens het wegzetten van de motor, maar een schram die in meer dan één richting loopt, is vrijwel zeker ontstaan toen de machine over de weg gleed en daarbij draaide.

Hoe weet je of een motor gestolen is?

Over het algemeen zoek je naar dezelfde beschadigingen als hierboven, maar controleer ook of het stuurslot goed werkt, en of het contactslot onbeschadigd is.

Frame- en motornummers moeten een consistente stijl en diepte hebben, en zoals hierboven uitgelegd, controleer zorgvuldig alle papieren, en als er iets niet klopt, loop dan weg.

Hoe controleer je de motor en de elektronica van een gebruikte motor

Je kunt een goed idee krijgen hoe goed een motor is onderhouden door met de verkoper te praten, maar je moet hem toch zorgvuldig controleren.

Om er zeker van te zijn dat je niet geconfronteerd wordt met een rekening voor motorwerk, versleten lagers of andere mechanische of elektrische problemen, kun je de motor het beste controleren aan de hand van de volgende manieren: