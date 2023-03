Hoe Moet je je Kleden bij een Sollicitatiegesprek?

Kies voor klassieke accessoires, zoals een horloge of een nette tas

Zorg ervoor dat je sieraden niet te opvallend zijn en passen bij de dresscode van het bedrijf

Voorbeelden van geschikte outfits

Het kan soms lastig zijn om te bedenken wat nu precies een geschikte outfit is voor een sollicitatiegesprek. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van outfits die geschikt zijn voor verschillende dresscodes:

Businessformal: donker kostuum met wit overhemd en stropdas, nette schoenen en gepoetste schoenen

Businesscasual: nette broek met blouse of colbert, of een nette jurk of rok met blouse, nette schoenen of instappers

Creatief: gekleurd colbert met nette broek of rok, opvallende blouse, nette schoenen of instappers

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over hoe je je moet kleden voor een sollicitatiegesprek:

Q: Moet ik altijd een pak dragen naar een sollicitatiegesprek? A: Dit hangt af van de dresscode van het bedrijf. Als het bedrijf een businessformele dresscode heeft, is een pak gepast. Bij een businesscasual of creatieve dresscode kun je iets minder formeel gekleed gaan.

Q: Is het oké om een jeans te dragen naar een sollicitatiegesprek? A: Over het algemeen wordt een jeans afgeraden tijdens een sollicitatiegesprek. Kies liever voor een nette broek of pantalon.

Q: Moet ik een das dragen tijdens een sollicitatiegesprek? A: Dit hangt af van de dresscode van het bedrijf. Als het bedrijf een businessformele dresscode heeft, is het gebruikelijk om een das te dragen. Bij een businesscasual of creatieve dresscode is een das niet nodig.

Q: Mag ik een t-shirt dragen tijdens een sollicitatiegesprek? A: Over het algemeen wordt een t-shirt afgeraden tijdens een sollicitatiegesprek, tenzij dit expliciet wordt gevraagd in de dresscode. Kies liever voor een nette blouse of overhemd.

Q: Wat voor schoenen kan ik het beste dragen naar een sollicitatiegesprek? A: Kies voor nette schoenen, zoals leren veterschoenen of instappers. Vermijd sportschoenen of sandalen.

Q: Is het belangrijk om te zorgen voor goede persoonlijke verzorging? A: Ja, goede persoonlijke verzorging is belangrijk voor een goede eerste indruk. Zorg ervoor dat je haar netjes geknipt is, je nagels schoon zijn en je adem fris ruikt.

Q: Moet ik mijn tattoos bedekken tijdens een sollicitatiegesprek? A: Dit hangt af van de dresscode van het bedrijf en het soort werk waarvoor je solliciteert. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om tattoos te bedekken, bijvoorbeeld als je solliciteert naar een baan in een conservatieve branche. In andere gevallen is het geen probleem om je tattoos te laten zien.

Q: Wat als ik niet zeker weet wat de dresscode is? A: Als je niet zeker weet wat de dresscode is, kun je het beste contact opnemen met het bedrijf en vragen wat gepast is om te dragen tijdens het sollicitatiegesprek. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kun je een geschikte outfit uitkiezen.

Conclusie

Hoe je je moet kleden voor een sollicitatiegesprek is afhankelijk van de dresscode van het bedrijf. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de dresscode en kies hier een geschikte outfit bij. Vermijd te casual kleding en zorg ervoor dat je er netjes uitziet. Met deze tips ga je zelfverzekerd het sollicitatiegesprek in en maak je een goede eerste indruk. Veel succes!