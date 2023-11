Hoe kijkt u na de koerswinst tegen het aandeel Steico aan?

Steico boekte ruim 40% winst naar €30, dankzij het euforische beursklimaat. Toch staat het aandeel nog altijd op -30% in 2023 en is het hoogtepunt van ruim €100 van een paar jaar geleden tijdens de ‘corona-kluspiek’ nog ver weg. De laatste cijfers waren weliswaar beter dan verwacht, maar nog altijd zwak, met een 19% lagere omzet van €282,4 mln in de eerste negen maanden van 2023.



Advies aandeel Steico op ‘houden’

Steico realiseerde een 55,3% lager ebitresultaat van €25,7 mln over die periode, maar ziet wel een stabilisering van de vraag in het derde kwartaal. Steico wordt hard geraakt door inflatie, hogere financieringslasten en toegenomen…