Hoe kerst op het werk verbinding creëert

Kerst komt er weer aan. Voor velen van ons een tijd vol met gezelligheid en warmte met vrienden en familie. Voor anderen soms een lastige periode, omdat ze bijvoorbeeld niet veel familie en vrienden hebben om kerst mee te vieren. In veel bedrijven wordt ook aan het vieren van kerst gedaan. De mogelijkheden hierin zijn talloos uiteraard. Hoe dan ook is het een periode, waarin je de sfeer op kantoor wat warmer kan maken. Support Professionals zijn vaak betrokken bij het organiseren van kerst en kerstactiviteiten. In dit blog nemen we je mee in de wereld van kerst op het werk en laten we je zien wat er zoal mogelijk is.

Kerstversiering op kantoor

Gebruik de kerstperiode om de aankleding op kantoor in warmere sferen te brengen. Dit kan je doen door het aanbrengen van de nodige kerstversieringen. Regel hierbij is: overdrijf het niet en denk aan de veiligheid. Met een paar kleinere kerstversieringen bereik je al heel veel. Een boom, als er plek voor is, en wat slingers hier en…