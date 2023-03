Hoe kun je Intiem zijn Zonder Seks?

Soms is gemeenschap gewoon niet mogelijk. Misschien ben je net bevallen en nog niet genezen. Misschien heb je problemen met pijnlijke seks. Misschien heeft je partner seksuele problemen zoals erectiestoornissen, of is een van jullie ziek. Dat betekent echter niet dat je niet intiem met elkaar kunt zijn. Jezelf uitdrukken op sensuele manieren kan de intimiteit versterken.

Intimiteit gaat verder dan geslachtsgemeenschap – het is niet alleen maar seks. Intimiteit gaat over nabijheid, over samenzijn en over het creëren en onderhouden van een relatie. Het is een belangrijk onderdeel van elke relatie, met of zonder seksuele gemeenschap. Daartoe volgen hier enkele suggesties hoe jullie samen intimiteit kunnen onderhouden zonder geslachtsgemeenschap:

Doe alsof jullie een nieuw stel zijn

Weet je nog dat je net begon te daten en voor het eerst verliefd was? Jullie tweeën konden misschien niet van elkaar afblijven, en misschien hadden jullie nog net geen gemeenschap. Creëer dat gevoel opnieuw. Ga op de bank zitten en vrijen, verken elkaars lichaam door je kleren heen, trek je terug als het te intens wordt en begin dan opnieuw.

Raak elkaar aan

Te vaak, vooral in langdurige relaties, stoppen we met elkaar aan te raken, tenzij we seks willen. Laat dat niet gebeuren! Maak er een punt van om je partner de hele dag door aan te raken. Dat kan zijn zoenen, knuffelen, zijn wang strelen, zelfs met je vingers door zijn haar gaan. Zoek dan mogelijkheden voor intensievere aanrakingen, zoals elkaar massages geven. Je zult merken dat je hele lichaam erotische mogelijkheden heeft, en het is leuk om elkaars lichaam te verkennen en te ontdekken welke gebieden plezierige sensaties geven en welke niet. Communiceer dit vervolgens met elkaar.

Blijf praten

Soms kan stilte tussen een stel een teken zijn van troost en verbondenheid. Soms is het echter een teken dat je niets meer te zeggen hebt. Laat dit jullie niet overkomen. Blijf met elkaar praten, niet alleen over de dagelijkse gebeurtenissen, maar ook over je gedachten en dromen en natuurlijk over hoe je je voelt tijdens deze periode van intimiteit zonder gemeenschap. De dag dat je stopt met delen is de dag dat je weet dat het slechter gaat.

Heb “outercourse”

Je hebt misschien geen geslachtsgemeenschap, maar je kunt nog steeds genieten van een orgasme. Verken andere vormen van stimulatie. “Outercourse” is elke vorm van sensuele en seksuele activiteit waarbij geen lichaamssappen worden uitgewisseld.

Verken intimiteit buiten de seksualiteit

Het delen van interesses (buiten de kinderen en het huis en de huisdieren) kan nieuwe wegen van intimiteit openen. Als het jaren geleden is dat jullie tweeën meer deden dan alleen samen eten of een film kijken, dan is het tijd om als stel nieuwe interesses te ontwikkelen.

Dat kan iets sportiefs zijn, zoals tennis, golf, skiën of fietsen; iets intellectueels, zoals samen een cursus volgen, lid worden van een boekenclub voor alleen stellen of je inschrijven voor een serie lezingen, concerten of toneelstukken; of iets creatiefs, zoals samen schilder- of kookles nemen. De voordelen van zulke activiteiten gaan verder dan het onmiddellijke plezier van het samenzijn; de nieuwe interesses zullen je hersenen stimuleren en talloze nieuwe mogelijkheden voor gesprekken bieden.

En maak een afspraak met je partner om eens per week samen alleen te zijn. Ga uit eten of naar de film en breng quality time door met z’n tweeën.

Houd elkaars handen vast

Heb je ooit een ouder stel zien lopen en elkaars handen zien vasthouden? Heeft het je niet doen glimlachen? Je denkt misschien dat handen vasthouden iets is voor de vroege dating-dagen, maar het is een goede manier om nabijheid en intimiteit te behouden gedurende een relatie, zelfs een die al tientallen jaren duurt.

Conclusie

Houd gedurende deze periode een vinger aan de virtuele pols van je relatie. Als je merkt dat het gebrek aan geslachtsgemeenschap je relatie schaadt, ondanks je inspanningen om de intimiteit in stand te houden, of dat jij of je partner het moeilijk vindt om andere handelingen van lichamelijke intimiteit te verrichten, dan wil je misschien met een seksuoloog praten.