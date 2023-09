Hoe het zit met bekende Nederlander en Nederlandse online casino’s

Kim Feenstra en Hans Klok als een soort van gelukvogels in een online casino en Andy van der Meijde achter online gokkasten met free spins.

Het mag allemaal niet meer, want bekende Nederlanders zijn tegenwoordig niet meer te zien in reclames.

Deze maatregel is genomen door de Nederlandse overheid om gokverslavingen bij kwetsbaren en jongvolwassenen tegen te gaan.

De aanpassing is de eerste in de kansspelwet sinds het in oktober 2021 in werking trad. Met de kansspelwet werd online gokken in Nederland legaal.

Het verbod op gokreclames

De Tweede Kamer wilde al langer dat er een wettelijk verbod zou komen op ongerichte reclames voor kansspelen met risico.

Bij ongerichte reclames zoeken mensen zelf niet actief naar goksites via bijvoorbeeld Google. De Tweede Kamer wil al langer een verbod en dat is er dus nu.

Zo zie je vóór 22.00 uur geen reclames meer op televisie over gokken en is het dus ook verboden om bekende Nederlanders in te…

