Maxime Meiland zien we binnenkort in een nieuw seizoen van ‘Chateau Meiland’. De Meilandjes keren op 28 augustus al terug met het negende seizoen van de realityreeks.

Maxime Meiland bracht dit jaar net als haar ouders Martien Meiland en Erica Meiland een boek uit. In ‘Maxime: Misbruikt, ontspoord en nu… gelukkig’ vertelt Maxime openhartig over haar levensverhaal. Maxime werd slachtoffer van sexting, vluchtte in de drank en werd op haar vijftiende verkracht.

Maxime kreeg na de lancering van het boek te maken met nare reacties van mensen die beweerden dat ze het verhaal uit de duim had gezogen. “Dat gaat er bij mij niet in. Dat vind ik zo onvoorstelbaar”, zegt Maxime in ‘Open Casa’ aan Robbert Rodenburg. “Het maakt me ook echt boos. Hoe haal je het in je hoofd om te denken dat je zoiets heftigs gaat verzinnen voor een paar rooie centen.”

“Ik had me van tevoren niet kunnen bedenken dat mensen zo naar zouden kunnen reageren op zo’n verhaal. Dat is geen een moment…