De wijze waarop zijn doelpunt vierde in de wedstrijd tussen Almere City en Ajax, valt niet in goede aarde bij Wim Kieft. De middenvelder zocht het uitpubliek op, ging op een reclamebord staan en toonde trots het clublogo op zijn shirt.

Tahirovic leek de matchwinner te worden, totdat hij in de blessuretijd een overtreding beging die leidde tot een penalty voor Almere. Daardoor eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel. “Dan sta je 1-2 voor en komt een of andere idioot zo inglijden… Dat kan toch niet? Die jongen is net drie maanden bij Ajax en ging na zijn doelpunt ook zo naar zijn shirt gebaren”, zegt Kieft over Tahirovic in de podcast KieftJansenEgmondGijp.



Artikel gaat verder onder video



“Hoe haal je het in je hoofd?”, vraagt de oud-spits zich af. “Je weet dat half Nederland meekijkt. Je weet wat half Nederland denkt als je dat doet. En je doet het toch! Dat doe je toch niet?” Michel van Egmond antwoordt: “Hij wil de supporters paaien. En als hij die…

Lees verder bij www.fcupdate.nl