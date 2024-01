Hoe gaat het nu met Ruud de Wild na zijn ziekte

In 2021 maakte radio-dj Ruud de Wild bekend dat hij darmkanker had. Het waren een zware tijden voor zijn toenmalige vriendin Olcay Gulsen en zijn drie kinderen Toy Travis de Wild, Johnny de Wild en Teddy de Wild.

Na 9 maanden was Ruud weer kankervrij. Hoewel hij niet meer ernstig ziek is, heeft hij er nog steeds dagelijks last van. Wel, voelt Ruud zich een stuk beter.

© Instagram @ruuddewild

Werkt nog steeds aan zijn herstel

Hoewel Ruud al ruim 2 jaar kankervrij is, werkt hij nog elke dag aan zijn herstel ‘’Ik voel me al wel een stuk beter, maar ik ben er nog lang niet’’, aldus Ruud de Wild.

Hij heeft nog steeds moeite om fit te worden. De oude Ruud is er nog lang niet.

© Instagram @ruuddewild

Bang dat zijn ziekte terugkeert

Ruud voelt zich nog steeds niet goed. Er speelt daarnaast nog iets anders mee. De radio-dj is bang dat zijn ziekte terugkomt. ‘’Die kans is reëel’’, aldus Ruud de Wild.

