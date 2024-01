Hoe de desktop zich staande weet te houden

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Hoe weet de desktop nog te overleven in een wereld waarin je tegenwoordig vrijwel overal laptops ziet? Nu, de klassieke toren heeft nog altijd meer te bieden dan je in eerste instantie zou denken.

Waar je jaren geleden op kantoren nog overal desktops zag staan bij de bureaus, vind je nu steeds vaker laptops. In de nieuwe realiteit van hybride werken en flexplekken is een laptop in veel gevallen ook gewoon handiger. Het is namelijk niet zo leuk om een desktop overal mee naartoe te slepen. Als je op een vaste plek werkt, dan maakt het verschil tussen een laptop of desktop natuurlijk niet zo veel uit, behalve als je bepaalde specifieke vereisten hebt. Sommige mensen hebben natuurlijk voor hun werk (of hobby) zoveel mogelijk (grafische) kracht en/of opslagruimte nodig en dan is een desktop toch nog steeds de beste keuze, al zijn…