Hoe Creëer je een Romantische Tuin?

Yes! De lente is er. Tijd om die tuin eens flink op de schop te nemen. Vanaf vandaag gaat de kans dat je weer lekker buiten kunt zitten alleen maar groter worden. Ben je op zoek naar manieren om jouw tuin om te toveren tot een romantische plek? Dan zit je hier goed. In dit artikel geven we je de beste tips om je tuin klaar te maken voor zwoele zomeravonden met vrienden en familie.

Kleuren die het doen

Begin met de kleuren kiezen die je in je tuin wilt. Natuurlijk zijn roze en rood klassiekers voor een romantische sfeer, maar voel je vrij om lekker te experimenteren. Lila, zachtgeel en zelfs wit kunnen net zo goed een romantische sfeer creëren. Het gaat erom dat je in ieder geval twee kleuren kiest die ‘harmonieus’ met elkaar samenwerken en dus niet te veel afsteken. Dat palet trek je vervolgens door in alles: van bloemen tot kussens op je tuinmeubels, om er zo een mooi geheel van te maken.

Bloemen en planten

Een romantische tuin zonder bloemen is als een café zonder bier. Saai dus. Ga voor bloemen die bijna het hele seizoen bloeien. Denk aan rozen, lavendel of geraniums. Lavendel verspreidt bijvoorbeeld ook nog eens een heerlijke geur, dus dat is dan mooi meegenomen. En vergeet de klimplanten niet! Een tuinhek vol bloeiende klimrozen of kamperfoelie zorgt meteen voor een knus en romantisch gevoel.

Een zithoek

Een comfortabele zithoek is key. Dat kan een simpele tuinset zijn, maar ook een paar loungestoelen of een hangmat. Zolang het maar uitnodigt om lekker neer te ploffen. Misschien wil je wel een ronde tuinset kopen en deze onder een bloeiende boom neerzetten als een soort prieeltje. In een romantische tuin draait het stiekem eigenlijk allemaal om die gezellige hoekjes, toch?

Verlichting

Net zoals het in je woning geldt, geldt het ook voor de tuin: verlichting kan je tuin maken of breken. Voor een romantische touch kies je dus liever voor zachte, indirecte verlichting. Denk aan lichtslingers in de bomen, lantaarns op de grond of zonnelampjes langs het pad. Indirect licht geeft een beetje dat sprookjesachtige, romantische gevoel wat je wilt creëren in je tuin.

Accessoires

De finishing touch? Accessoires die sfeer toevoegen. Een paar mooie kussens die bij je kleurenpalet passen, misschien een buitenkleed, een klein fonteintje of een vuurkorf. Onze laatste tip: don’t overdo it, want dan verliest de romantische sfeer zijn kracht en wordt het te snel weer een beetje kitsch. Succes!