Hoe Chrome extensies verwijderen? | Clickx

Het is niet nodig om te wachten op de lente om grote schoonmaak te houden in je browser. Ordelijke bladwijzers en geen overvloed aan extensies naast je adresbalk zijn een goed begin. Zij hebben namelijk allemaal ruimte nodig om te draaien en ze kunnen je browser dus al eens vertragen. In het slechtste geval hebben ze bovendien ook impact op de prestaties van je computer, zeker als je een beperkte hoeveelheid RAM-geheugen hebt, zoals bijvoorbeeld 4GB. Zo schakel je snel de meest nutteloze exemplaren uit.

Hoe verwijder je een extensie in Chrome?

Een extensie verwijderen in Chrome is niet moeilijk. Navigeer naar het extensie-overzicht via chrome://extensions en klik daar op verwijderen.

Stap 1: Surf naar het extensie-overzicht

Surf in Chrome naar chrome://extensions. Dit is de snelste manier om bij je extensies te komen. Het…