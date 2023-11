Hoe Chainlink binnenkort de $15 grens kan doorbreken

Chainlink (LINK) heeft recentelijk een opmerkelijke groei doorgemaakt. Met een stijging van bijna 10% in de afgelopen week, is de koers op het moment van schrijven gestegen naar $12,51. Gezien deze recente prestaties, is het redelijk om te verwachten dat deze positieve trend zich zal voortzetten en mogelijk zal leiden tot een verdere koersstijging.

Chainlink koers in de afgelopen 7 dagen – CoinGecko

Recente ontwikkelingen duiden op een belangrijk steunniveau voor Chainlink (LINK), dat zich lijkt te stabiliseren rond de $11. Indien dit steunniveau behouden blijft, kan dit de basis vormen voor een opwaartse beweging van de LINK koers, met de potentie om door te stijgen naar de $15 – een potentiële toename van bijna 20% ten opzichte van de huidige prijs. Deze verwachte prijsstijging kan gestimuleerd worden door een combinatie van technische indicatoren en fundamentele factoren, waaronder de groeiende acceptatie van Chainlink’s technologie binnen de financiële…