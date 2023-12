Hoe blijven BN’ers droog, on style, tijdens buitenactiviteiten?

Bepaalde BN’ers staan bekend om hun sportieve prestaties. Natuurlijk is daar Fajah Lourens, die we allemaal kennen van het boek (en bedrijf) ‘Killerbody’. Naast dat Fajah bijzonder strak op haar eetpatroon zit, is ze ook nog eens een workout-beest. Fajah is de verpersoonlijking van sportiviteit en een inspiratiebron voor velen.

Sportieve Dolf Jansen

Een ander goed voorbeeld van een wel zeer sportieve BN’er is cabaretier en presentator Dolf Jansen. Dolf is een echte marathonloper, zo liep hij meermaals de marathon van Rotterdam uit bijvoorbeeld. Zijn passie voor het hardlopen lag al in zijn jeugd, wat zich steeds verder ontwikkelde. Zo doet Dolf zelfs aan Ultralopen, een van de meest intensieve vormen van hardlopen. De afstanden liggen hier niet op 42 km, zoals bij een marathon het geval is, nee, hier kun je wel tot 100 km gaan. Petje af voor Dolf dus!

© Instagram @freekvonk

Freek Vonk, BN’er in the outdoor

Als één BN’er weer…

Lees verder bij sterrenoptv.nl