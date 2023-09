Hoe Alpine garen spint bij een oude aerodynamische F1-testmethode

De Formule 1-teams maken al jaren gebruik van flow-vis om de luchtstromen te kunnen bekijken en meten. We zien tijdens de wintertests en Grand Prix-weekenden geregeld verschillende kleuren verf op de auto’s. Het is dé manier geworden om nieuwe onderdelen te controleren en evalueren. Alpine sloeg in Italië een andere maar oude weg in. In plaats van flow-vis gebruikte het stukjes garen op de beam wing en achtervleugel, zoals te zien is op de bovenste en onderste foto.

De plukjes garen op de achtervleugel van de Alpine. Foto: Giorgio Piola

Het gebruik van deze draadjes wol leek in de geschiedenisboeken van de GP-racerij te zijn beland, omdat de F1-technologie en het bekijken van de luchtstromen verder is geëvolueerd. Alpine had echter een goede reden om deze weg in te slaan. Het heeft alles te maken met hoe F1-teams de aerodynamica proberen te begrijpen tijdens de trainingen.